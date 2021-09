Carol Portaluppi e torcedor fanático debatem semifinal do Flamengo na Libertadores em live da Betfair.net Encontro virtual destacou as expectativas da influenciadora e do jornalista Paparazzo Rubro-Negro para a partida contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira

A Betfair.net proporcionou uma live com dois grandes nomes da torcida do Flamengo, semifinalista da Libertadores. O encontro virtual foi realizado na última terça-feira (28) e teve a mediação do influenciador e humorista Maurício Meirelles, embaixador da marca.

Às vésperas do duelo desta quarta-feira, que pode colocar o Flamengo em sua quinta final da Libertadores, Carolina Portaluppi, filha do treinador Renato Gaúcho, e o jornalista Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, deram seus palpites para a partida contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, que começará às 21h30, no Estádio Monumental Banco Pichincha.

Para engrandecer o debate, o mediador Mau Meirelles apresentou estatísticas da Betfair.net para o confronto que definirá o adversário do Palmeiras na final da Libertadores. A final está marcada para 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

De acordo com o site, a probabilidade de o Flamengo avançar é de 97%. No primeiro jogo, na semana passada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o clube carioca venceu os equatorianos por 2 a 0 e abriu vantagem confortável, já que qualquer vitória ou empate garante a classificação.

– Será um jogão! Mas acredito no Flamengo na final e eu gostaria que o adversário fosse o Atlético-MG para ser mais emocionante. Sempre tem um gostinho especial ganhar de um time que vive um bom momento – destacou Carolina Portaluppi.

Apesar do favoritismo do Flamengo, Paparazzo apontou um possível equilíbrio no jogo de volta da semifinal da Libertadores.







– Eles estão em casa, terão a torcida e virão para cima do Flamengo. Será um jogo difícil contra o Barcelona, de muitos gols. O primeiro tempo será muito agitado. É uma partida para muitos gols: 3 a 2, 4 a 2, quem sabe 2 a 2. Vamos para a final! – destacou o jornalista, lembrando que o Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores.

Durante a live, também foi realizado um quiz para os participantes mostrarem que sabem tudo da competição. Entre as perguntas, uma supremacia rubro-negra nas respostas. Isso porque o time tem o melhor ataque da competição, com 30 gols, e o maior artilheiro até o momento, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que já balançou as redes adversárias em 10 oportunidades.

Em relação à competição, Mau Meirelles levantou a dificuldade de uma supremacia de apenas um time nas conquistas brasileiras.

– Você percebe a dificuldade de ganhar a Libertadores porque os 25 títulos do Brasil na competição são divididos por poucos times – ressaltou o embaixador da Betfair.net.

Caso se classifique para a final, o Flamengo enfrentará o Palmeiras, que empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG e avançou pelo gol qualificado. O time verde é o atual campeão da competição sul-americana. Na partida de ida, em São Paulo (SP), o placar foi 0 a 0.

