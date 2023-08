Carol Portaluppi posa com biquíni estiloso na França

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 19:52 Compartilhe

A influenciadora digital Carol Portaluppi, 29 anos, surpreendeu os seguidores no Instagram, nesta terça-feira (1º), ao compartilhar cliques sensuais usando um biquíni super diferente para curtir o verão europeu.

A loira está aproveitando um descanso na França e não perdeu a oportunidade de sensualizar na praia.

No Feed, a filha do ex-jogador e técnico de futebol Renato Gaúcho publicou um carrossel com registros ao ao livre, sentada em uma pedra e, também, na faixa de areia em uma praia em Nice.

“Tudo fica bom no verão”, escreveu ela na legenda da publicação.

As imagens não passaram despercebidas pelos seguidores, que fizeram elogios.

“Para que tanta humilhação?”, brincou uma seguidora. “Numa Nice tá diferente”, disse outra, em trocadilho com o nome da cidade francesa, que em inglês significa ‘tranquilo’.

