Carol Portaluppi anuncia chegada de Renato Gaúcho ao Flamengo: ‘Nação, vamos torcer juntos?’ Clube da Gávea anunciou neste sábado a contratação de Renato Gaúcho para assumir a vaga do demitido Rogério Ceni

A espera acabou. Após queda de Rogério Ceni na madrugada deste sábado, Renato Gaúcho foi anunciado como novo treinador do Flamengo. Nas redes sociais, a filha do técnico, Carol Portaluppi, anunciou junto à equipe rubro-negra o acerto com o ex-comandante do Grêmio.

Vestida com as cores rubro-negras, Carol Portaluppi convocou a torcida do Flamengo em uma foto publicada.

– Oi nação, vamos torcer juntos? – escreveu.

Carol Portaluppi anunciou o acerto de Renato Gaúcho e Flamengo (Foto: Redes sociais)

Assim como aconteceu com torcedores de Grêmio e Corinthians, o perfil da influenciadora foi invadida por torcedores do Flamengo na manhã deste sábado.

Carol é reconhecidamente uma marca da passagem do pai no Grêmio. Quando a novela com o Corinthians esquentou, a modelo movimentou a internet ao anunciar que iria revelar o desfeche da negociação de Renato Gaúcho com o alvinegro. Com a recusa, Carol Portaluppi perdeu milhares de seguidores em poucos instantes.

Foto: Redes sociais

