Carol Peixinho revela detalhes de seu relacionamento com Thiaguinho: ‘Nunca brigamos em três anos de namoro’

Em entrevista ao canal da amiga Hariany Almeida, no YouTube, Carol Peixinho compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. A influenciadora e ex-BBB revelou que, em três anos de namoro, nunca houve uma briga.

“Meu relacionamento com o Thiago é muito maravilhoso. A gente completou três anos agora em agosto e, engraçado, ele me escreveu uma carta nesse dia e disse: ‘Você tem noção que a gente nunca brigou?’. Existem conversas e ajustes, mas nunca tivemos uma briga. Eu nem sabia que existia um relacionamento assim”, contou Carol.

Hariany Almeida está com um novo projeto chamado “Espelho Amigo“, lançado no último domingo, em comemoração ao seu aniversário. A primeira convidada foi sua amiga e colega de reality show global. Elas conversaram sobre a amizade que nasceu no programa e como ela se fortaleceu após o fim do “BBB19”.

Hariany também falou sobre o que inspirou a criação do programa. Na véspera da final do reality, ela foi expulsa por dar um empurrão em sua amiga Paula Von Sperling, que mais tarde se consagraria campeã da edição.

Ao ser questionada sobre o que contribuiu para a criação do Espelho Amigo, Hariany explicou que foi uma jornada de conhecimento.

“A minha própria jornada de autoconhecimento e a conexão que eu estabeleço com minha audiência. Quero celebrar a amizade feminina e mostrar como, nas pequenas conversas e momentos de beleza, temos a oportunidade de nos abrir e encontrar significado,” explicou.