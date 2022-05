Carol Peixinho faz ensaio de lingerie e Thiaguinho se derrete: ‘Linda em tudo’

A ex-“BBB” e “No Limite” Carol Peixinho publicou em seu Instagram , nesta segunda-feira (30), um ensaio com fotos em que aparece de lingerie, e ganhou elogios de vários seguidores e do namorado, o cantor Thiaguinho.

Carol apareceu em poses vestindo calcinha e sutiã pretos, com detalhes em renda, e em alguns cliques ela veste um roupão por cima combinando com as peças.





“Linda em tudo”, escreveu o pagodeiro Thiaguinho, namorado da modelo. “Que lindeza”, disse outra seguidora.

Carol também recebeu comentários de suas ex-colegas de “BBB19”, Hariany Almeida e Elana Valenaria. “Amei”, disse a primeira. “Lindaaaa”, exclamou a segunda, com quem também participou do “No Limite”.