Carol Peixinho e Thiaguinho curtem viagem e cantor se declara: ‘Te amo muito, cê sabe’

Carol Peixinho segue curtindo sua viagem por Fortaleza (CE) com o namorado, o cantor Thiaguinho, e compartilhou mais algumas imagens suas e do casal em seu Instagram nesta quarta-feira (17).

Em uma primeira publicação, a influenciadora e ex-BBB posou deitada na areia e em para uma foto entrando no mar abraçada de Thiaguinho.

“Menina baiana coberta de sal”, escreveu na legenda. Thiaguinho aproveitou a publicação para se declarar nos comentários: “Te amo muito! Cê sabe, né”.

Em outro post, Peixinho mostrou mais fotos suas e outro clique com seu amor. “Que a felicidade seja fato antes de ser foto. Quantos dias felizes neste paraíso chamado Ceará. Encantada estou”, disse.

Mais uma vez, o pagodeiro fez questão de comentar na publicação da namorada: “Tudo incrível! Dias felizes demais no Ceará, meu amor. Te amo”, escreveu.

No fim da noite, Carol fez stories em um quarto de hotel mostrando Thiaguinho comemorando a vitória do Corinthians pela Copa do Brasil, e se divertiu com o fanatismo do namorado.