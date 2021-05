Carol Oliveira se casa com ator na Argentina

Carolina Oliveira se casou com o namorado, o argentino Juan Ciancio, na última segunda-feira (17). A atriz de 26 anos compartilhou no Instagram um registro após a cerimônia, durante a tradicional chuva de arroz para os noivos.

“Casei”, avisou Carol, sempre lembrada pelo especial Hoje é Dia de Maria. Ela usou uma pantalona branca, com blusa rendada e os cabelos presos, enquanto Juan optou por calça, blusa e blazer escuros. O buquê da atriz era de flores do campo e eucalipto.

Juan também mostrou uma foto do casamento – eles se conheceram durante as gravações de Juacas, série da Disney na qual estavam no elenco, em 2018. Os dois mantiveram o namoro a distância após o fim do trabalho.

