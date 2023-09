Carol Narizinho fala sobre o fim da amizade com MC Mirella e revela motivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 16:16 Compartilhe

A ex-panicat Carol Narizinho abriu o jogo sobre o fim da amizade com a MC Mirella e contou os motivos para se afastar da cantora.

De acordo com ela, tudo aconteceu por causa do dançarino Dynho Alves, de quem a MC está grávida, à espera de sua primeira filha, Serena.

As declarações foram feitas durante a participação de Narizinho no podcast ‘Selfie Service’, publicado na última segunda-feira (12).

“A Mirella eu não falo mais. A gente acabou se afastando porque ela é muito infantil”, disse Carol, acrescentando que a amizade chegou ao fim devido à sua aproximação com a youtuber Sthe Matos.

“Ela ficou com ciúmes de um negócio que rolou com a Sthe. Não tem nada a ver… Eu conheci a Sthe e ela ficou com ciúmes por causa do Dynho. Ela não gostava da Sthe e ficou com ciúmes. Achou que eu não poderia ser amiga dela”, insistiu Narizinho.

A youtuber Sthefane Matos e o funkeiro Dynho Alves participaram da 13ª edição de ‘A Fazenda‘ (Record TV) e chegaram a trocar carícias durante o confinamento. O affair entre os dois no reality show levou Mirella a terminar o casamento com o dançarino.

Os dois reataram a relação depois e, agora, a cantora espera o primeiro filho do casal.

