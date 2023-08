Carol Nakamura se manifesta após queda Sidney Sampaio, seu ex-noivo: ‘Momento delicado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 20:09 Compartilhe

A atriz Carol Nakamura, 40 anos, falou sobre o seu ex-noivo, Sidney Sampaio, 43, que sofreu queda de um quarto de hotel, na madrugada desta sexta-feira (04).

Em entrevista ao jornal carioca Extra, a famosa declarou que não teve contato com o ex nos últimos tempos.

“Não tive contato com ele nesses últimos meses. Acho que é um momento muito delicado pra ele e para a família”, afirmou a ex-assistente de palco do Faustão.

Carol e Sidney começaram a namorar em 2007, mas acabaram se separando dois anos depois.

Já em 2010, eles reataram o relacionamento e ficaram noivos durante uma viagem para a Disney, em 2013.

Em 2014, alguns dias antes da cerimônia de casamento, o artista anunciou o fim do romance.

O acidente

O ator Sidney Sampaio deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 4, após se jogar da janela de um hotel.

Durante a madrugada, o ator perturbou os hóspedes e quebrou o quarto em que estava, no quinto andar. Então, se jogou da janela do banheiro e foi parar no primeiro andar, onde invadiu um quarto e, na sequência, se jogou em mais uma queda, dessa vez até a calçada.

Natural de Lucélia, em São Paulo, Sidney Sampaio ganhou projeção na televisão ao trabalhar em ‘Malhação’, da TV Globo. Além desta novela, trabalhou também em outras tramas, como ‘Alma Gêmea’, ‘Páginas da Vida’, ‘Sete Pecados’, ‘Caras & Bocas’, ‘Salve Jorge, ‘Amor À Vida’, entre outras produções.

