Carol Nakamura anuncia terceira prótese: ‘Senti falta de seios maiores’

A atriz Carol Nakamura anunciou pelas suas redes sociais que realizou sua terceira cirurgia plástica nos seios. A bailarina ressaltou que antes de fazer o procedimento pesquisou bastante e explicou os motivos de fazer a mudança.

“Senti falta de seios maiores por conta da minha altura. Mas antes disso fiz uma super pesquisa para saber qual a melhor prótese para o formato do meu corpo. Escolhi um perfil alto e o tamanho foi 435 ml”, explicou em postagem no Instagram.

https://www.instagram.com/p/CDmcvAOFfEZ/?utm_source=ig_embed

A artista também descreveu como foram as experiências anteriores. “Na primeira vez, meu seio ficou mais molinho por conta da amamentação e tive vontade de colocar um silicone. Com o passar do tempo, os seios foram caindo um pouco por conta da quantidade de pele. E então optei por uma redução”.

Nakamura ainda alertou que é necessário procurar um profissional qualificado e pesquisar antes de realizar qualquer cirurgia plástica.

“Se estiver pensando em mudar algo no seu corpo, pesquise bastante, procure um profissional responsável, uma prótese confiável e cuidado com o exagero. O mais importante é que vc esteja feliz com você e com sua aparência, se amem, e se cuidem”, concluiu Carol.

