Carol Meligeni vai às quartas em Sto. Domingo Brasileira reagiu e rival abandonou

Carol Meligeni, atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), reagiu nesta quinta-feira e se classificou para as quartas de final do torneio de Sto. Domingo, na República Dominicana, evento no piso duro com premiação de US$ 25 mil.

A brasileira acabara de empatar por 5/7 7/6 (7/0) quando a americana Jessica Failla abandonou após ter torcido o pé no 2 a 0 do tie-break. A brasileira esteve abaixo no segundo set com quebra, igualou e venceu no desempate em jogo que durou 2h42min.

A atleta da equipe catarinense encara a principal favorita, a americana Sachia Vickery, 188ª colocada.

