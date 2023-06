Carol Meligeni e Laura Pigossi são eliminadas no quali de Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 15:01 Compartilhe

As brasileiras Carolina Meligeni Alves e Laura Pigossi foram eliminadas na rodada de abertura do qualifying de Wimbledon, nesta terça-feira. Medalhista olímpica nas duplas, Laura foi derrotada pela veterana russa Vera Zvonareva por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 6/2, em quase três horas de partida.

Bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, a brasileira teve boas oportunidades para derrubar a experiente rival, ex-número dois do mundo e atual 788ª. Laura foi melhor no primeiro set e chegou a sacar duas vezes para fechar o jogo, na segunda parcial. Zvonareva, contudo, se defendeu bem, reagiu e fechou a partida no terceiro set.

Laura tentava entrar na chave principal de simples de Wimbledon pela segunda vez na carreira – ela busca a primeira vitória numa chave deste nível. Para disputar o torneio principal, precisaria vencer as três partidas do qualifying.

Carol Meligeni também não conseguiu passar da primeira rodada. Ela anotou apenas três games na derrota para a italiana Lucrezia Stefanini por 6/1 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida. A sobrinha de Fernando Meligeni ocupa atualmente a 225ª colocação do ranking, enquanto a italiana é a 110ª.

O Brasil ainda conta com dois representantes na fase classificatória de Wimbledon. Thiago Wild e Felipe Meligeni vão entrar em quadra na quarta-feira para a disputa da segunda rodada. Cada tenista precisa de três vitórias para alcançar a chave principal do terceiro Grand Slam da temporada.

EASTBOURNE

Em preparação para Wimbledon, a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu na estreia em Eastbourne, nesta terça. E já conheceu sua próxima adversária. Será a croata Petra Martic, Croatia, que eliminou a local Katie Boulter por 6/4 e 7/5.

Parceira de Luisa Stefani nas duplas, a francesa Caroline Garcia também venceu na estreia na chave de simples. Cabeça de chave número dois, ela superou a americana Madison Brengle por 6/1 e 7/5. Cabeça número quatro, a tunisiana Ons Jabeur derrotou a italiana Jasmine Paolini por 6/3 e 6/2.

Também avançaram a letã Jelena Ostapenko, a italiana Camila Giorgi, a americana Coco Gauff e a chinesa Wang Xiyu.

