Carol Meligeni e Laura Pigossi na final do quali no WTA de Bogotá

Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), Carol Meligeni alcançou, neste sábado, vaga na final do qualificatório para o WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, evento sobre o saibro com premiação de US$ 239 mil.

A atleta da equipe catarinense derrotou a colombiana Maria Murcia por um duplo 6/1 e encara a chilena Daniela Seguel, 241ª colocada, neste domingo por vaga na chave principal.

Laura Pigossi, 208ª colocada, virou sobre a letã Daniela Vismane, 275ª, por 4/6 7/5 6/1 após 2h38min e vai enfrentar a chinesa Xiaodi You, 390ª colocada. A brasileira salvou match-point na partida.

“Sabia que seria jogo duro, tínhamos jogado quatro horas semana passada então ela me conhecia muito bem, da mesma maneira que eu a conhecia. Ela tem um jogo chato, varia muito a altura da bola , bem completa, ela vem de bons resultados, fez semifinal semana passada. Também estava preparada mentalmente para fazer coisas que no outro jogo não tinha feito tão bem por não conhecê-la. O diferencial é que não tive cãibras pois no primeiro jogo do terceiro set do outro jogo estava com cãibras, na véspera tinha feito um jogo de 3h45min contra uma americana que tinha ganho dois torneios no Brasil. hoje sabia que estava bem melhor de físico”, disse Pigossi, atleta patrocinada pela ASICS, Banco BRB e pela Confederação Brasileira de Tênis.

