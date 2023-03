Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 22:17 Compartilhe







Jogadora do Minas e da Seleção Brasileira, Carol Gattaz sofreu uma lesão no joelho e não atua mais na temporada. Nas redes sociais, a central anunciou que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior após ressonância realizada nesta segunda-feira.

– Assim que sai do jogo, eu me sentia bem e confiante de que a lesão no meu joelho não tinha sido tão grave. Mas, infelizmente, quando fiz a ressonância, deu o que menos esperava, e o que eu mais temia. Ruptura total do LCA – escreveu Gattaz.

– Fiquei sem chão, chorei, fiquei aérea e depois anestesiada. A temporada acabou pra mim. Bem em um momento onde eu estava começando a chegar física e tecnicamente da melhor maneira possível pra ajudar meu time nos objetivos que estão por vir – completou.

Aos 41 anos, Gattaz sofreu a lesão na partida da última sexta-feira, contra o Sesc-Flamengo. A atleta soma inúmeras medalhas com a Seleção Brasileira, como as pratas nas Olimpíadas de Tóquio, Mundial da Holanda de 2022 e Liga das Nações de 2021.



