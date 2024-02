Carol Dias revela motivo para fazer explante de silicone: ‘Tinha duas alternativas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 16:41 Para compartilhar:

Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, abriu o jogo e revelou os motivos que a levaram a realizar cirurgia para o explante de silicone. Nesta quinta-feira, 8, ela foi questionada por uma seguidora em sua caixinha de perguntas do Instagram e acabou detalhando as razões para a sua decisão.

A influenciadora, de 28 anos, contou que seus seios estavam um pouco disformes e, por isso, preferiu realizar o procedimento.

“Meus seios estavam totalmente ‘esparramados’. De pé não dava para ver tanto, mas deitada ele ia para as laterais, sabe? Entrando nas axilas, eu estava com excesso de pele. Eu tinha duas alternativas”, iniciou ela em seu esclarecimento.

Carol detalhou quais opções tinha diante da situação e apontou a que considerou mais conveniente para ela.

“1. Tirar a prótese e esperar os seios irem voltando para o lugar, com o tempo, deixando o próprio corpo a trabalhar nisso e ver o resultado. Depois, decidir se permaneço sem ou se coloco uma prótese menor”, expôs.

“2. Tirar e já colocar uma prótese nova no mesmo dia, mas retirar o excesso de pele através de uma nova cicatriz na vertical, e ficar com a cicatriz ‘T’. Escolhi a opção 1”, disse.

Carol Dias e Kaká estão casados há quatro anos e são pais de Esther, de 3 anos, e de Sarah, de 1 aninho.

