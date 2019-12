Carol Dias divulga vídeo do casamento com Kaká

Carol Dias emocionou os fãs ao compartilhar mais um momento de seu casamento com o ex-jogador Kaká.

Nos stories, na manhã de quarta-feira, 18, a modelo publicou o vídeo da cerimônia, que aconteceu em um resort na Bahia no último 30 de novembro. “O dia mais feliz da minha vida! simples assim!”, disse ela na legenda do post.

O casamento contou com a presença de 300 amigos e familiares. Os filhos de Kaká, Luca e Isabella, frutos de seu relacionamento com Carol Celico, foram o pajém e daminha da cerimônia.



O casal, que está junto desde 2016, curtiu a lua de mel nas Ilhas Maldivas. Eles compartilharam alguns momentos românticos com os seguidores e se declararam nas redes sociais.

Carol também publicou uma foto, em preto e branco, do dia do casamento. Na imagem, os dois estão se beijando, e ela escreveu: “Recebendo as fotos do casamento e tendo pequenos surtos de amor”, declarou.