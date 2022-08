Carol Dias comemora aniversário em barco acompanhada de Kaká: ‘Super feliz e grata’

Da Redação 12/08/2022 - 0:57 Compartilhe

Carol Dias comemorou nesta quinta-feira (11) seu aniversário de 27 anos em um passeio de barco com o marido, o ex-jogador Kaká, em clima de romance.

“É meu aniversário! Estou super feliz e grata a Deus por tudo”, escreveu a modelo e influenciadora na legenda de um vídeo compartilhado em seu Instagram, onde aparece dançando com Kaká na proa de um barco.

O craque comentou a publicação da mulher, dizendo que “a alegria e gratidão é minha de ter você na minha vida”.

O ex-jogador também fez uma publicação em homenagem a Carol, em que compartilhou diversas fotos ao lado da amada, e escreveu um texto se declarando.

“Dia de celebrar a vida dessa mulher maravilhosa. Uma das coisas mais legais do nosso relacionamento é que a gente ama estar junto. Fazemos tudo junto, sonhamos, fazemos planos, no tempo livre, nas viagens, no trabalho, no cuidado com nossos filhos, em orações e na comunhão com Deus. @diasleite é minha esposa, é parceira, é amiga, é minha aliada, amor da minha vida. Te amo! Muito! Pra sempre”, escreveu Kaká.