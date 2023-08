Carol Castro exibe tatuagem discreta ao sensualizar de lingerie e salto alto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 21:27 Compartilhe

A atriz Carol Castro, 39 anos, elevou a temperatura na web, nesta quinta-feira (03), com um TBT para lá de sensual.

Em um carrossel no Feed de seu Instagram, a artista surgiu poderosa combinando um conjunto de lingerie preta com salto alto. Os cliques foram registrados pelas lentes do fotógrafo Vinícius Mochizuki.

A publicação dispensou legenda, que recebeu apenas a indicação de TBT e emojis do fogo e de coração.

Nos cliques, a gata surge com os cabelos molhados penteados para trás, com uma make em tons neutros, além de joias. Em uma das poses é possível verificar que a atriz tem uma tatuagem discreta acima do tornozelo.

