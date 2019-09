Carol Castro exibe corpão em Jericoacoara ao lado do ator Bruno Cabrerizo

Rio – Carol Castro mostrou toda sua boa forma ao postar no Instagram, nesta segunda-feira, fotos de sua viagem romântica para Jericoacoara, no Ceará. A atriz viajou com o novo namorado, o ator Bruno Cabrerizo. Eles se conheceram e começaram a namorar durante as gravações da novela “Órfãos da Terra”.

“Ah, Jeri! Como é difícil te deixar pra trás… E que bons ventos esses teus! Ainda bem que tem a primavera para colorir esses dias sem ti… Porque só eu sei o que nessa terra senti”, escreveu Carol Castro na legenda das fotos. Carol Castro estava solteira desde março deste ano, quando se separou de seu segundo marido, Lipe Prazeres.