Carol Castro confirma participação especial no longa ‘Querido mundo’, de Miguel Falabella

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/01/2024 - 20:16 Para compartilhar:

A atriz Carol Castro, 39 anos, fará uma participação especial no longa “Querido mundo”, de Miguel Falabella. A atriz também é uma das protagonistas de “Férias Trocadas”, de Bruno Barreto, com estreia em março e de “Ainda somos os mesmos”, escrito e dirigido por Paulo Nascimento, com estreia confirmada para junho deste ano.

A produção “Ainda Somos os Mesmos” venceu na categoria Melhor Filme independente no Montreal Independent Film Festival, no Canadá, em maio do ano passado, e teve estreia em setembro de 2023.

Carol Castro atualmente está filmando uma série da Star+ em São Paulo, como protagonista, junto com o ator José Loreto. A atriz retomou as gravações na semana passada, após perder o pai alguns dias antes do Natal, o também ator Luca de Castro, aos 70 anos.

Para esse ano Carol tem também as estreias das séries “Natureza Morta” e “Desejos”.

O filme “Querido mundo” é baseado na obra homônima de Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella. O elenco conta, ainda, com Marcello Novaes, Danielle Winits e Edu Moscovis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias