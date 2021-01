Carol Borba inclui tradução em libras em vídeos de treinos online

A influenciadora e maior educadora física do país, Carol Borba, iniciou 2021 com uma novidade inclusiva: todos os seus conteúdos de treinos online no Youtube terão tradução em libras. A mudança ajudará na compreensão dos comandos e sugestões dadas por ela durante as atividades e exercícios, e tem como objetivo tornar os seus vídeos 100% acessíveis para a comunidade surda.

Ganhadora do prêmio Melhor Influenciadora Fitness de 2020 pela Influency.me e considerada uma referência no mercado fitness, Carol entende como o dever de todos promover a inclusão, e não poderia deixar de pensar em cada um dos públicos que o seu conteúdo alcança.

Os primeiros vídeos publicados em 2021 já contam com uma interprete de Libras no canto da tela e ganhou elogios dos seus seguidores, através de comentários nas redes sociais: “Parabéns pela tradução em libras! Inclusão é uma ótima iniciativa!!!”; “Amei! Principalmente a intérprete de libras! Parabéns Carol!”; ” Bom dia!! Iniciando o ano com toda energia!! Carol sempre pensando em todos!!”.

