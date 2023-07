Carol Borba compartilha sua experiência sobre a rotina pós maternidade: ‘Todo desafio é bom para a gente evoluir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 11:24 Compartilhe

Carol Borba, treinadora física e influenciadora digital, está vivenciando a maternidade pela primeira vez após o nascimento de sua filha Diana, fruto de seu relacionamento com Rafael Domingues. Com uma base de seguidores de mais de 2 milhões em seu perfil do Instagram, ela se tornou uma fonte de inspiração para muitas mulheres que buscam uma rotina saudável e equilibrada.

Após a maternidade, Carol enfrentou desafios ao retomar sua rotina de exercícios. A gestação de risco trouxe mudanças em seu corpo e a necessidade de ficar parada por um certo período de tempo.

Como uma treinadora com um ótimo condicionamento físico, durante esse retorno teve a oportunidade de sentir as dificuldades que suas alunas enfrentam durante os treinos. Essa experiência pessoal lhe permitiu ajustar seus treinamentos para melhor atender seu público.

“Foi difícil, mas por um lado foi muito bom, porque eu pude sentir na pele o que as minhas alunas sentem quando fazem meus treinos. Quando voltei quis fazer um treino meu, fazer uma aula minha que já estava gravada e senti bastante”, conta.

“Então, foi muito bom porque hoje consigo olhar para os treinos e dosar melhor os exercícios, entender melhor cada fase que cada mulher pode estar passando. Para mim, como profissional, foi muito importante e como pessoa foi um desafio também. Mas todo desafio é bom para a gente poder evoluir”, completa.

Segundo a treinadora, uma das principais adaptações que precisou fazer em sua rotina de treinamentos após se tornar mãe foi relacionada ao tempo. Antes, ela conseguia realizar diversos treinos em um único dia, envolvendo yoga, musculação e treinamento funcional em casa, cada um com um propósito específico.

No entanto, agora precisa se organizar melhor, mesmo tendo uma rede de apoio em casa. Por outro lado, expressa empatia pelas mulheres que não têm esse suporte, reconhecendo que esse mesmo desafio é enfrentado por muitas mães.

“O tempo fica escasso e quando sobra um pouquinho, a maioria das mães, e eu me incluo nessa, sentem culpa de deixar o neném, que ainda está muito dependente e pede muito colo. Dá uma dorzinha no coração. Por isso que os treinos em casa são uma forma de desafogar com relação a isso”, diz.

“A mãe tem essa necessidade de fazer alguma coisa por ela, ainda que às vezes ela não sinta isso 100%, mas lá no fundo sabe a diferença quando faz um exercício, quando se cuida. É tão gostoso! Acredito que o exercício em casa é a melhor maneira de a gente retomar uma rotina com um pouco de cuidado”, completa.

Para a influenciadora, é importante que as mamães encontrem esse equilíbrio para poder conciliar essa importante fase da maternidade, sem deixar de manter os cuidados pessoais, tanto físicos quanto mentais.

