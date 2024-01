Carol Boccia assume a liderança da BETC Havas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 8:14 Para compartilhar:

No ano em que completará uma década no mercado brasileiro, a agência de publicidade BETC Havas traz Carol Boccia para dividir a presidência do negócio com Diego Alonso e com o CEO e fundador da marca, Erh Ray. A executiva assume a cadeira deixada, em setembro do ano passado, por Marcos Lacerda.

Carol liderou por 12 anos as operações da Africa Creative e, antes, teve uma passagem de dez anos pela Almap BBDO. Ao longo da sua carreira, ela chefiou a gestão de marcas como Brahma, Budweiser, BRF, Vivo, Heinz e O Boticário.

Agora, a executiva vai comandar a agência que foi listada pelo Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, o Cenp-Meios, como a maior em investimentos de mídia no País em 2022, e será a responsável pelos negócios de clientes como Santander, Tim e Citroën, entre outras. A BETC Havas pertence ao grupo francês Havas.

A chegada de Carol à BETC Havas ocorre em meio às movimentações do mercado publicitário que trouxeram mais mulheres para os cargos mais altos das agências, como no caso de Renata Bokel, anunciada nova CEO da WMcCann; de Gláucia Montanha, que passou a ser CEO da Artplan São Paulo; e de Karina Ribeiro, que assumiu a liderança da nova marca VML, após a decisão do grupo WPP de unir a Wunderman Thompson e a VMLY&R.

Carol contou que, entre o primeiro contato com os executivos da agência, o convite e a decisão de deixar o cargo anterior para chefiar a nova casa, levou pouco mais de quatro meses. Antes de tomar a decisão, ela lembra que avaliou as perspectivas na antiga empresa e suas expectativas em relação à carreira para os próximos anos. “Foi uma decisão muito pensada. Olhando para o futuro, eu só seria presidente na Africa daqui a uns cinco anos. Este era o momento para eu ser presidente de uma agência. O ‘timing’ era agora, até por causa desse movimento de grandes empresas colocando mais mulheres para assumir a presidência”, disse ela, ao Estadão.

Projetos

Ainda se organizando na “casa nova”, Carol fala em se dedicar na BETC Havas a um processo de fomento de jovens publicitários, com foco em diversidade. “Nós temos essa obrigação de puxar os novos profissionais e acolhê-los dentro da agência”, disse a agora co-presidente. “Além de educar as pessoas, isso ajuda a fortalecer a cultura da empresa.”

Também no seu radar o processo de expansão do negócio, com possíveis aquisições de empresas com atuação complementar à da agência. “Pensando no futuro, é essa expansão (do negócio) que me atrai”, afirma ela.

Na avaliação de Renata Bokel, que assume a cadeira de CEO da WMcCann em 1.º de março, a chegada das colegas de profissão aos postos mais altos das agências deve potencializar os negócios no País. “Afinal, novos tempos pedem novos olhares”, diz a executiva.

Para Fábia Juliasz, CEO da Marketdata e vice-presidente de dados da VML para a América Latina, os anúncios das quatro executivas como principais lideranças dentro das agências não devem ser vistos como uma coincidência, mas como parte do reconhecimento do mercado nacional à liderança feminina nas empresas. “É essa combinação de interesse legítimo em atender tomadores de decisão – clientes, acionistas e equipe -, e que requer a capacidade de fazer muitas coisas simultaneamente e com qualidade, que muitas mulheres valorosas aportam às corporações”, avalia Fábia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

