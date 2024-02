Carol Barcellos se pronuncia após ex de Marcelo Courrege confirmar traição: ‘Muitas mentiras’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 21:18 Para compartilhar:

A jornalista Carol Barcellos voltou a se pronunciar, nesta terça-feira, 13, sobre o seu relacionamento com o repórter Marcelo Courrege, pouco depois de anunciar o namoro. Desta vez, para rebater as acusações da ex-esposa dele, a também jornalista Renata Heilborn, que expôs ter sido traída pelos dois, já que Carol era sua amiga confidente, além de ter sido sua madrinha de casamento.

As especulações sobre um possível romance entre os dois começaram em setembro do ano passado, quando Courrege e Renata ainda eram casados. Porém, a confirmação de namoro com Carol somente aconteceu somente no último domingo, 11, quando ela compartilhou em seu perfil no Instagram, um clique do casal após curtir o carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Não demorou muito e internautas resgataram os rumores de que eles estavam juntos há alguns meses. Após as especulações, Renata compartilhou, nesta terça-feira, 13, um desabafo confirmando a traição.

“Fui casada durante 10 anos – no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento. Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso”, escreveu ela nos Stories de seu Instagram.

Em mensagem ao Portal “LeoDias”, Carol Barcellos insinuou que a história contata pela ex-amiga não condiz com a verdade.

“A história não é essa […] Muitas mentiras, triste”, declarou ela ao colunista.

