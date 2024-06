Carol Barcellos publica novas fotos com o namorado, Marcelo Courrege: ‘Vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 19:44 Para compartilhar:

Após polêmicas em torno do relacionamento dos jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege, no último carnaval, quando assumiram o relacionamento, os repórteres voltaram a surgir juntos em novas fotos nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 7, a apresentadora publicou nos Stories do Instagram uma séria de registros ao lado de amigos e, também, com o namorado. Em um dos cliques, os dois surgem abraçados, em clima de romance.

Já no Feed, em meio a um carrossel de fotos curtindo momentos de descontração com os amigos, um registro mostra o casal se beijando.

“Vida”, limitou-se ela a escrever na legenda da postagem.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas de esporte da TV Globo, surpreenderam o público ao anunciarem o namoro. O novo casal surgiu junto na primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2024.

Courrege foi casado com Renata Heilborn, que também é jornalista da Globo, e Carol Barcellos, sua atual, foi madrinha de casamento. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

Apesar das polêmicas, o novo casal é discreto com a vida pessoal e os dois quase não aparecem juntos nas redes sociais.

