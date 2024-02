Carol Barcellos comenta demora em assumir namoro com Marcelo Courrege: ‘Amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 14:31 Para compartilhar:

A jornalista Carol Barcellos se pronunciou após assumir seu namoro com o repórter Marcelo Courrege. O casal curtiu o Carnaval 2024 no Rio de Janeiro na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, com direito a clique publicado nas redes sociais.

Internautas lembraram que os rumores de romance entre eles vem circulando na web desde setembro último, quando o jornalista ainda era casado.

Questionada por uma seguidora sobre a demora em confirmar o namoro, Carol respondeu nos comentários de sua publicação no Instagram: “Caminhos da vida”, escreveu ela.

Em um perfil de fofoca na mesma plataforma, uma internauta comentou que Carol e Marcelo assumiram o relacionamento somente alguns meses após a fofoca.

Carol rebateu o comentário e ‘corrigiu’: “Amor. E não fofoca”.

É que a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, já havia noticiado o suposto affair entre os dois.

Vale lembrar que Carol Barcellos foi madrinha do casamento de Marcelo Courrege com Renata Heilborn.

