Carnes: SC exportou 3,5% mais volume no primeiro semestre; receita recuou 8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 13:49 Para compartilhar:

São Paulo, 12/07 – As exportações de carnes de Santa Catarina no primeiro semestre cresceram 3,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram 939,4 mil toneladas de carnes entre frangos, suínos, perus, patos e marrecos, bovinos e outros, disse o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A receita no período foi de US$ 1,89 bilhão, queda de 8% na comparação com 2023. Segundo o Epagri, a queda comparativa nas receitas deve-se à redução nas cotações das carnes no mercado internacional. “Em quantidade e receita, esse é o segundo melhor resultado da série história desde 1997”, destacou em nota. Considerado apenas o mês de junho, a exportação catarinense somou 156 mil toneladas de carnes, alta de 2,8% em relação aos embarques de maio de 2024. A receita foi de US$ 317 milhões, alta de 2%.

Santa Catarina foi responsável por 56,2% do volume e 58,1% da receita das exportações brasileiras de carne suína nos seis primeiros meses deste ano. No semestre os embarques de carne suína do Estado atingiram 331,3 mil toneladas, aumento de 3,6% em relação aos embarques do primeiro semestre de 2023.

O Estado também respondeu por 22,3% da quantidade e por 23,5% da receita com as exportações brasileiras de carne de frango nos seis primeiros meses deste ano. No acumulado do período, as exportações de carne de frango atingiram 563,5 mil toneladas, alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado.