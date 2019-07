Carnes: Santa Catarina exporta 56% mais no primeiro semestre do ano

São Paulo, 15/07 – O Estado de Santa Catarina encerrou o primeiro semestre com exportações 56% maiores no setor de carnes. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, de janeiro a junho Santa Catarina embarcou mais de 929 mil toneladas de carne suína e de frango, ou 331,4 mil toneladas a mais ante igual período de 2018.

Só de carne de frango, foram 727,5 mil toneladas vendidas ao exterior este ano, 58,8% mais ante igual período de 2018. Em faturamento, o avanço foi de 60,5% com US$ 1,25 bilhão. Em relação à suinocultura, no primeiro semestre foram exportadas 201,6 mil toneladas, ou 44,5% mais, com faturamento de US$ 392,5 milhões.

A secretaria diz, ainda, que Santa Catarina foi responsável por 58,7% das exportações brasileiras de carne suína no período, tendo como principais mercados China, Hong Kong e Chile. “A Rússia também voltou a ser um importante destino para a carne suína produzida no Estado e já ocupa o quinto lugar no ranking das exportações.”