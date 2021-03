Carnes/Reino Unido: exportadores encaram dificuldades com caos gerado por Brexit

Londres, 29 – Exportadores de carne do Reino Unido podem perder até metade de seu comércio como resultado do caos gerado pela saída do país da União Europeia (UE), o Brexit, dizem representantes do setor. As empresas relatam dificuldades sistêmicas em exportar para a UE, muita burocracia e uma possível perda permanente de 20% a 50% do comércio, afirmou a Associação Britânica de Processadores de Carne.

Segundo o grupo, não dá mais para tratar a interrupção do comércio nas fronteiras simplesmente como problema de curto prazo. “Os obstáculos à exportação que enfrentamos agora estão à vista e não vão desaparecer”, disse o CEO da associação, Nick Allen. “Precisamos que o governo volte a conversar urgentemente com o setor e a UE para encontrar soluções detalhadas e duradouras.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também