Carnes: nos EUA, USDA se prepara para endurecer regras para frigoríficos

São Paulo, 14 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) está formulando regras para garantir que criadores sejam tratados de forma justa pelos frigoríficos que compram suas aves, suínos e gado, anunciou a agência na sexta-feira (11). O USDA disse que vai propor nos próximos meses uma regra que estabelece a forma como os avicultores são pagos. Vai propor também regras que tornarão mais fácil para os criadores contestarem o tratamento recebido dos frigoríficos sob as regras do USDA, disse a agência.

“A pandemia e outros eventos recentes mostraram como a concentração pode ter um impacto doloroso sobre os fazendeiros e pecuaristas independentes, enquanto expõe os consumidores familiares a preços mais altos e produção incerta”, disse o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack. Ele se referia também ao recente ataque cibernético contra a JBS, que afetou os negócios de criadores de frangos, suínos e bovinos que abastecem as unidades da empresa. Cerca de meia dúzia de companhias dominam a produção de carne de frango, suína e bovina nos EUA.

O plano do USDA, no entanto, deve enfrentar oposição das empresas do setor. O North American Meat Institute, um grupo que representa grandes companhias de carne, observou que as ideias por trás das regras planejadas pelo USDA foram rejeitadas repetidamente nos tribunais e deixarão os criadores com menos opções de venda de gado. “Elas foram uma má ideia em 2010, foram uma má ideia em 2016 e são uma má ideia em 2021”, disse a CEO do grupo, Julie Anna Potts. Fonte: Dow Jones Newswires.

