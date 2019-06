Carnes: missão dos EUA no Brasil começa na segunda-feira e visitará 6 Estados

São Paulo, 07 – A missão dos Estados Unidos para auditoria no sistema de inspeção de carnes suína e bovina chega ao Brasil nesta segunda-feira, 10. Serão duas equipes do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, vinculado ao Departamento de Agricultura do país (USDA) que farão as vistorias em plantas de seis Estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Cada equipe terá seis veterinários, informou à reportagem o Ministério da Agricultura.

Uma das equipes começa por Brasília, depois vai para Porto Alegre (RS), Hulha Negra (RS), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), Lins (SP), Andradina (SP), Promissão (SP), Chapecó (SC), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), e encerra a viagem em Brasília.

A segunda equipe começará em Brasília, passará por Campinas (SP), depois São Paulo (SP), Pedro Leopoldo (RS), Ituiutaba (MG), Uberlândia (MG), Bataguassu (MS), Campo Grande (MS), Goiânia (GO) e também terminará em Brasília. O Ministério da Agricultura não revelou a quais empresas os frigoríficos vistoriados pertencem. No dia 28, o último da missão, eles se reunirão com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), do Ministério da Agricultura.

Além dos frigoríficos, o FSIS vai vistoriar também dois Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária: um em Pedro Leopoldo (MG) e um em Campinas (SP).

A missão vai, além disso, vistoriar quatro Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa), nos Estados de Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. Após a visita, o USDA não tem prazo para dar respostas ao ministério brasileiro.