Carnes: JBS quadruplicará produção na Arábia Saudita com inauguração de fábrica

São Paulo, 29 – A brasileira JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, vai inaugurar uma fábrica em novembro na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, o que levará a companhia a quadruplicar sua capacidade de produção no país. A empresa realizou investimento de US$ 50 milhões na construção da unidade, que permitirá a produção de empanados de frango, além de gerar 500 empregos na região, de acordo com a companhia.

Antes da inauguração da fábrica, a JBS já operava uma unidade de processamento em Dammam, com cerca de 250 colaboradores e com capacidade anual de 10 mil toneladas. Além disso, a companhia mantém oito centros de distribuição no país.

A confirmação do início da operação em Jeddah ocorreu na semana passada, quando o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, reuniu-se em São Paulo com representantes da Arábia Saudita, incluindo o ministro da Indústria e Recursos Minerais, Bandar Alkhorayef, e outros altos funcionários, como o diretor do Setor de Processamento de Alimentos, Khalid Al-Shehri, o chefe do Departamento de Mineração, Matar Al Harthi, e o responsável pelo Departamento de Setores Estratégicos, Fahad Al Jubairy.

Segundo a JBS, o encontro discutiu novas oportunidades de investimento alinhadas ao programa “Visão Saudita 2030” que tem por objetivo o desenvolvimento econômico, a criação de empregos e a promoção de uma economia verde.