Carnes/EUA: Tyson investe em desenvolvedora de robôs para linhas de processamento

Chicago, 30 – A Tyson Foods, maior processadora de carne dos Estados Unidos, está investindo mais em robótica num momento em que a mão de obra é escassa no setor. A companhia participou de uma rodada de investimento de US$ 10 milhões na Soft Robotics, que desenvolve sistemas automatizados de processamento de alimentos. Esses sistemas incluem um robô que pode ser programado para retirar asas de frango de uma esteira transportadora e colocá-las numa bandeja pronta para o supermercado. A Tyson, que já usa alguns sistemas da Soft Robotics, investiu cerca de US$ 500 milhões em novas tecnologias e automação nos últimos três anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também