Carnes/EUA: governo Biden anuncia US$ 1 bi para aumentar concorrência no setor

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira que vai direcionar US$ 1 bilhão para expandir a capacidade de pequenas processadoras de carne no país. O investimento faz parte de uma iniciativa mais ampla para reduzir o que o governo considera uma forte concentração no setor de processamento de carnes. Segundo comunicado da Casa Branca, o plano tem como objetivo criar “um setor de carnes e aves mais competitivo, justo e resiliente, com melhores ganhos para os produtores e mais opções e preços acessíveis para os consumidores”.

Entre outras medidas, o governo pretende fortalecer as regras que protegem agricultores, pecuaristas e consumidores, aumentar a concorrência e criar mais opções para pecuaristas e consumidores no curto prazo – iniciando projetos independentes de processamento -, facilitar o acesso ao crédito para processadoras independentes, e melhorar a transparência nos mercados de gado.

O governo Biden vem criticando fortemente a indústria de carnes dos EUA, alegando que o setor é controlado por um pequeno número de empresas e que a falta de concorrência prejudica consumidores, produtores e a economia. No mês passado, a Casa Branca disse que os frigoríficos estavam aumentando os preços além da inflação.

Saiba mais