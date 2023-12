Carnes/ABPA: derrubada do veto à desoneração mantém empregos e evita inflação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) celebrou a decisão do Congresso Nacional que assegura a desoneração da folha de 17 setores, entre eles a avicultura e a suinocultura. O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida foi derrubado em votação realizada nesta quinta-feira (14). Para a ABPA, a medida é uma defesa aos empregos.

“Juntos, produtores de aves e de suínos geram 500 mil empregos apenas nas plantas frigoríficas, alcançando 4 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos. São muitas as famílias impactadas pelo setor e pela medida – milhares de novos postos de trabalho foram gerados”, diz a ABPA em nota oficial.

A ABPA ainda afirma que a continuidade da desoneração evita uma alta dos preços dos alimentos. “A derrubada do veto traz segurança jurídica a todos os setores, evitando os impactos drásticos na inflação dos alimentos que uma eventual suspensão da medida traria, com a alta direta dos custos com a elevação dos impostos”, afirma a associação.

A ABPA também afirma que a desoneração garante a competitividade da agroindústria brasileira. “São recursos transformados em novos empregos e em maior capacidade competitiva da indústria, que se revertem também em maior oferta de alimentos para a população. Por tudo isso, produtores e trabalhadores das agroindústrias celebram a decisão do Congresso Nacional, que ajudará a preservar o emprego, a renda e a competitividade da produção de alimentos do Brasil”, conclui.

