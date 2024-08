Carnes/Abiec: missão quer fortalecer relações comerciais com países da África

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 9:20 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) tem reuniões agendadas em Moçambique e Tanzânia, de 26 a 30 de agosto. Nos dias 19 e nesta sexta-feira (23), foram visitados os países Namíbia e Botsuana, como parte de atividades para fortalecer as relações comerciais com países da África, informa a associação, em comunicado.

“Na Namíbia, foi realizado um encontro setorial entre autoridades brasileiras e namibianas, no qual foram discutidas as trocas comerciais atuais e as oportunidades futuras entre os dois países, levando em conta a proximidade via marítima”, afirmou Paulo Ricardo Campani, Relações Institucionais da Abiec.

A África é um dos mercados consumidores que mais cresce no mundo, com uma população que deve alcançar 2,5 bilhões até 2050, se configurando um mercado em expansão com forte potencial de crescimento para as exportações nacionais, para produtos como a carne bovina.

A Abiec integra a comitiva nacional da Missão Empresarial à África 2024, organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A missão tem o apoio do Ministério de Relações Exteriores (MRE) e da Câmara de Comércio Afro-Brasileira (AfroChamber). Em 2023, segundo dados da ApexBrasil, o comércio bilateral entre Brasil e África atingiu o recorde de US$ 20,4 bilhões.