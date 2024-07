Carne suína: WH Group da China busca listagem da Smithfield nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 14:26 Para compartilhar:

Nova York, 15/07 – O WH Group da China, maior empresa produtora de carne suína do mundo em termos de vendas, disse ontem (14) que planeja lançar os negócios da Smithfield Estados Unidos e México na Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq. O plano foi submetido em uma proposta à bolsa de valores de Hong Kong, onde a WH está listada. A empresa chinesa busca listar os negócios da Smithfield após adquirir a companhia há mais de uma década.

A Smithfield, com sede na Virgínia, é a maior produtora de carne suína dos EUA, abatendo cerca de 30 milhões de porcos por ano. O WH Group adquiriu a Smithfield em 2013 em um acordo de US$ 4,7 bilhões que marcou uma das maiores aquisições de uma empresa americana por uma empresa chinesa na época. A Smithfield, que costumava ser negociada na NYSE, foi retirada da lista. A empresa combinada tornou-se pública em Hong Kong em 2014 após arrecadar mais de US$ 2,3 bilhões.

Os detalhes do desmembramento ainda precisam ser finalizados, mas o WH disse que espera que a Smithfield EUA e México permaneçam uma subsidiária da empresa. O plano requer aprovações da bolsa de valores de Hong Kong, bem como da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A propriedade da Smithfield tem sido foco de críticas em Washington em meio a tensões crescentes entre os EUA e a China. Alguns legisladores dizem que querem garantir que a cadeia de oferta de alimentos dos EUA esteja protegida e que a China não possa usar terras agrícolas americanas para facilitar a espionagem.

O CEO americano da empresa, Shane Smith, rejeitou essas preocupações e disse que o apoio da WH ajudou a empresa a crescer, empregando quase 40 mil pessoas. Smith também disse que expandir para outras categorias de carne nos EUA por meio de aquisições pode fazer parte do futuro da empresa.

O retorno da Smithfield aos mercados públicos nos EUA ocorre quando os processadores de carne suína estão procurando melhorar seus lucros após um 2023 difícil, em que precisaram lidar com o excesso de oferta devido à demanda doméstica estagnada. Uma listagem da Smithfield este ano ocorreria durante o que tem sido um mercado de IPOs instável. A StubHub recentemente adiou o lançamento de sua oferta pública inicial até pelo menos setembro, relatou o Wall Street Journal, já que os temores sobre o enfraquecimento do sentimento do consumidor estão na mente de muitos investidores.