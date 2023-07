Carne suína/SC: desempenho no 1º sem eleva participação do Estado nas exportações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 16:55 Compartilhe

São Paulo, 14/07/2023 – Maior exportador de carne suína do País, Santa Catarina respondeu no primeiro semestre por 56,7% da receita total do Brasil com as vendas desses produto e 55,2% do volume, informou o governo do Estado em nota. É o melhor resultado já registrado desde o início da série histórica, destacou o governo catarinense.

Foram embarcados nos seis meses 320,1 mil toneladas de carne suína, 14,7% mais que em igual período de 2022, com receita de US$ 793,9 milhões (+25,9%).

China e Hong Kong foram os principais destinos, com 46,7% do volume. Apenas em junho, Santa Catarina exportou 59,6 mil toneladas de carne suína in natura e industrializada, 10,4% mais que em maio e 17,9% acima de junho de 2022. A receita no mês foi de US$ 150,5 milhões, 8% maior ante maio e 21,6% acima de junho do ano passado.

