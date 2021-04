Carne suína/ABPA: exportação total em março cresce 51% em volume e 57% em receita

São Paulo, 08/04 – As exportações brasileiras de carne suína in natura e processada somaram 109,2 mil toneladas em março, 51,5% acima de março do ano passado, quando foram exportadas 72,1 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em receita, as vendas do setor alcançaram US$ 261,7 milhões, 57,6% mais. No acumulado do ano, as exportações de carne suína totalizaram 253,5 mil toneladas, aumento de 21,86% ante o registrado no primeiro trimestre de 2020, quando foram embarcadas 208 mil toneladas. A receita foi de US$ 594 milhões, 22,4% acima de igual período de 2020.

“É o maior volume mensal de exportações já registrado pela suinocultura do Brasil, e reforça a expectativa de novo recorde nas vendas totais para o ano”, disse em nota o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

A China importou em março 58,7 mil toneladas (+64,6%), e 132,9 mil toneladas no trimestre (+36,5%). No segundo lugar, aparece Hong Kong, com 17,5 mil toneladas em março (+49,9%) e 37,3 mil toneladas no trimestre (-6,2%), seguido do Chile, com 5,1 mil toneladas em março (+98,2%) e 15 mil toneladas no trimestre (+69,6%).

