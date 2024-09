Carne: missão oficial ao México destaca potencial e oportunidades para exportação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 9:30 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – Uma missão oficial do Brasil ao México, promovida pelo Ministério da Agricultura brasileiro, buscou reforçar o potencial de crescimento da exportação da carne bovina do País àquele mercado, destacou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) em nota. O mercado mexicano foi aberto à carne bovina do Brasil em março de 2023. Desde então, as exportações do produto têm registrado forte crescimento.

“Com as importações, eles suprem a demanda interna por determinado tipo de carne. Assim, ganham escala para exportar outros cortes, conforme a estratégia do momento”, disse, na nota, a diretora de Relações Internacionais da Abiec, Lhais Sparvoli. “Eventos como esse ajudam a estreitar as relações bilaterais e fazem parte de uma agenda estratégica constante”, acrescentou.

A missão oficial no México teve a participação de autoridades como os secretários de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, e de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart. A agenda incluiu reuniões e rodadas de negócios para expandir e consolidar a presença da carne bovina brasileira no mercado mexicano. Também ocorreu um evento na embaixada do Brasil no país, promovido pela Abiec e Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).