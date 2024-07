Carne de frango/ABPA: exportação em junho alcança 435,9 mil t (-2,3% ante 1 ano)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 11:33 Para compartilhar:

São Paulo, 8/07/2024 – As exportações de carne de frango do mês de junho totalizaram 435,9 mil toneladas, volume 2,3% menor em comparação com 446,2 mil toneladas embarcadas em igual mês do ano passado. A receita cambial obtida no período atingiu US$ 793,6 milhões, saldo 10,6% menor ante o total registrado em junho de 2023, com US$ 887,5 milhões. Os números fazem parte de levantamento mensal da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado hoje.

Na análise do primeiro semestre de 2024, as exportações de carne de frango totalizaram até aqui 2,588 milhões de toneladas, volume 1,6% menor que o total registrado nos seis primeiros meses de 2023, com 2,629 milhões de toneladas. A receita acumulada no período alcançou US$ 4,636 bilhões, saldo 10,3% menor que o acumulado no ano anterior, com US$ 5,168 bilhões.

A ABPA destaca em comunicado que a média de exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) indica resultados positivos para o ano de 2024. Conforme a análise comparativa, a média das exportações registradas neste ano foi de 431,4 mil toneladas, número 0,8% superior ao registrado na média dos 12 meses do ano passado, com 428,2 mil toneladas.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse na nota que “a oscilação levemente negativa nos embarques comparativos de junho não é suficiente para comprometer o momento positivo vivido pelas exportações de carne de frango. O fato de a média do primeiro semestre superar a média geral de 2023, aliada ao fato de que o segundo semestre é, tradicionalmente, o melhor período para as exportações, apontam para novos resultados positivos para o ano de 2024”.