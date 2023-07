Carne bovina: Terminal de Paranaguá movimenta 6,9 mil contêineres da proteína até maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:26 Compartilhe

São Paulo, 1107/2023 O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), no Paraná, movimentou 6.915 contêineres de carne bovina congelada de janeiro a maio de 2023, volume 52% maior em relação a igual período de 2022, informou, em nota, o TCP.

Ainda conforme a nota, 50% da carne bovina exportada por este canal tem a China como destino, o que representou, no período, 93.655 toneladas. O TCP informa que “a previsão é de crescimento no volume exportado, graças à suspensão do embargo chinês à carne bovina brasileira, além da conquista de novas habilitações de diversos frigoríficos brasileiros”.

Para suprir esta demanda crescente de exportação de proteína animal, o TCP investiu na ampliação da área refeer, local onde são energizados os contêineres com controle de temperatura. O gerente comercial, de logística e de atendimento ao cliente da TCP, Giovanni Guidolim, explica, na nota, que, “até o fim de 2023, o número de tomadas do pátio passará de 3.572 para 5.126, um aumento de 43%”, diz, e completa: “Também construímos uma subestação de energia para sustentar a expansão”.

De acordo com o TCP, a carne congelada, principal commodity de exportação do terminal, movimentou mais de US$ 2,23 bilhões de janeiro a abril, aumento de 44% em relação a igual período de 2022. “No mesmo intervalo comparativo, o terminal movimentou 38.235 contêineres carregados com proteína animal, número 28% maior que o registrado em 2022”, prossegue. “Deste total, a carne de frango corresponde a 80% da carga movimentada, sendo a TCP o maior corredor de exportação desse tipo de proteína no mundo.”

