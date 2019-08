Carne bovina: Minerva informa ter 5 plantas habilitadas a exportar para Indonésia

São Paulo, 30 – A Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, divulgou nesta quinta-feira, 29, que teve cinco plantas habilitadas a exportar para a Indonésia. Elas estão instaladas em José Bonifácio (SP), Rolim de Moura (RO), Araguaína (TO), Mirassol d’Oeste (MT) e Palmeiras de Goiás (GO).

A Indonésia liberou a importação de carne bovina de dez frigoríficos brasileiros. A abertura do mercado do país do Sudeste Asiático foi informada na quarta-feira (28) pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Conforme o comunicado da Minerva, com aproximadamente 260 milhões de habitantes, a Indonésia se destaca como um dos maiores mercados consumidores de carne Halal no mundo. Em 2018, a Indonésia foi responsável pela importação de aproximadamente 150 mil de toneladas de carne bovina, sendo a Austrália responsável por suprir cerca de 40% deste total.