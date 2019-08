Carne bovina: Indonésia autoriza importação de dez frigoríficos brasileiros

São Paulo, 29 – A Indonésia liberou a importação de carne bovina de dez frigoríficos brasileiros. A abertura do mercado do país do Sudeste Asiático foi informada em comunicado na noite desta quarta-feira (28) pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

“Hoje (ontem) recebemos a boa notícia dessa conquista. Dez plantas frigoríficas brasileiras estarão prontas para essa exportação. Isso é bom para o nosso PIB, é bom para o nosso produtor rural, que tenha mais gente comprando carne para exportar, é bom para os nossos frigoríficos que podem continuar gerando emprego”, comemorou a ministra.

Em maio, Tereza Cristina esteve reunida com o ministro da Agricultura da Indonésia, Amran Sulaiman, para discutir a abertura do mercado de carnes brasileiras para o país asiático. Durante o encontro, a ministra destacou que o Brasil tem condições de suprir a demanda por proteína animal dos indonésios, principalmente de carne bovina, sendo um fornecedor alternativo e com preços mais baratos em relação à carne da Austrália – de onde vem a maior parte da carne consumida no país.

O embaixador do país no Brasil, Edi Yusup, já havia antecipado ao Broadcast Agro que a retomada das compras de carne bovina in natura do Brasil ocorreria até o fim deste ano. Segundo o diplomata indonésio, as importações dependiam apenas de aspectos burocráticos, como a mudança da legislação sanitária em vigor no país.

