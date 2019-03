Carne bovina: exportações de março têm potencial para chegar a 132,2 mil t

São Paulo, 18 – As exportações brasileiras de carne bovina in natura alcançaram a média diária de 6,96 mil toneladas no acumulado das três primeiras semanas de março, com nove dias úteis, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Caso esta média diária se mantenha até o fim do mês, a consultoria Agrifatto estima que os embarques poderão somar 132,2 mil toneladas, um novo recorde para o período.

O resultado mais elevado para meses de março, até o momento, foi o de 2007, quando o País embarcou 125,5 mil toneladas. Em igual período de 2018, o volume exportado chegou a 121,3 mil toneladas, 5,06% abaixo do esperado para março deste ano.

A média diária de 6,96 mil toneladas representa um avanço de 20% em relação ao mês anterior e ante a média diária de igual período de 2018, ambas em 5,8 mil toneladas. Já o preço médio por tonelada foi de US$ 3.722,35, ligeira queda de 0,82% em relação a fevereiro e recuo de 6,16% quando comparado com o valor médio de março do ano passado.

Nos nove dias úteis mensurados pela secretaria, os embarques alcançaram 62,62 mil toneladas, com receita de US$ 233,10 milhões.