Carne bovina: exportação em outubro cresce 15%, para recorde de 185.537 t

O Brasil exportou 185.537 toneladas de carne bovina in natura e processada em outubro deste ano, maior volume mensal da história e 15% maior do que em outubro de 2018, informou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O faturamento também é recorde: US$ 808,4 milhões em outubro, alta de 30% na comparação anual. Em relação a setembro deste ano, o volume embarcado cresceu 28% e o faturamento, 33%.

“Os resultados mostram a consolidação da carne brasileira nos principais mercados internacionais”, afirma, em comunicado, o presidente da entidade, Antônio Jorge Camardelli.

As exportações para a China tiveram avanço expressivo de quase 62% em outubro ante setembro, chegando a 65.827 toneladas. O gigante asiático precisa importar proteína animal em decorrência da peste suína africana, que assola plantéis locais. Em setembro, o país habilitou 17 plantas brasileiras para exportarem carne bovina.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o Brasil embarcou 1.463.922 toneladas de carne bovina in natura e processada, com faturamento de US$ 5,776 bilhões. O volume cresceu 9,9% ante 2018 e a receita, 7,5%.