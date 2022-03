Carne bovina: China suspende importação de unidade da JBS em Mozarlândia (GO)

São Paulo, 23 – A Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) anunciou a suspensão de importações de carne bovina da unidade da JBS em Mozarlândia (GO), conforme comunicado no site oficial publicado nesta quarta-feira, 23.

Os chineses informaram que a interrupção das compras entrará em vigor na quinta-feira, 24, sem sinalizar quando os negócios podem ser retomados – nem o motivo da decisão.

No dia 12 de março, a Administração Geral de Alfândegas do país já havia suspendido as importações de carne da mesma unidade da JBS em Mozarlândia por uma semana, também sem explicar a causa da ação temporária.

O país asiático vem suspendendo, desde 2020, as compras de frigoríficos de vários países. A justificativa seria o maior controle sanitário, em razão da pandemia da covid-19.

