Carne: Agricultura comemora decisão do México

São Paulo, 24/05 – O Ministério da Agricultura divulgou nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores comemorando a decisão do governo mexicano de ampliar em 55 mil toneladas a cota livre de tarifa para importação de carnes de aves. “A medida garantirá a continuidade das exportações brasileiras de frango para o México, que alcançaram o volume de 110 mil toneladas em 2018”, disse a pasta. “As exportações brasileiras foram as principais beneficiárias da cota, aberta em 2013, com utilização de 98% de seu volume total, que havia atingido seu limite quantitativo em fevereiro deste ano.”

No comunicado, a Agricultura enfatiza que o México é um destino prioritário para as exportações brasileiras de carnes de aves, que já constituem o terceiro produto na pauta de nossas exportações para aquele país. “O governo brasileiro continuará trabalhando para fortalecer a relação comercial com o México e garantir a ampliação do acesso àquele mercado dos produtos agrícolas brasileiros.”