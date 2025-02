Carnaval deve movimentar R$ 12 bilhões no Brasil

SÃO PAULO, 25 FEV (ANSA) – O Carnaval de 2025 deve gerar R$ 12 bilhões em faturamento e reunir 53 milhões de foliões em todo o Brasil.

As estimativas são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e do Ministério do Turismo e representam crescimentos de 2,1% e 8%, respectivamente, em relação ao ano passado.

“Estamos bastante otimistas com os números para o Carnaval deste ano. Sem dúvida é uma festa que movimenta o turismo, aquece a economia e gera emprego e renda para milhares de famílias, desde o vendedor da praia ao empresariado da rede hoteleira”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Apenas no Rio de Janeiro, vitrine do Brasil no exterior, as festividades devem atrair 8 milhões de foliões, de acordo com a RioTur. Além dos desfiles de escolas de samba na Sapucaí, o Carnaval na cidade terá 482 blocos.

Já em São Paulo, onde o Carnaval de rua vem ganhando força ano a ano, estão previstos 767 blocos e 860 desfiles, com público total estimado em 16 milhões de pessoas, segundo a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur). (ANSA).