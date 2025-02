Carnaval de Veneza inaugura mercados temáticos em praças

VENEZA, 19 FEV (ANSA) – O Carnaval de Veneza ganhará uma novidade na edição de 2025, que vai durar entre os dias 22 de fevereiro e 4 de março: trata-se da inauguração de mercados temáticos com uma oferta variada de excelência artesanal, gastronômica e cultural.

A iniciativa, inserida no programa “Le Città in Festa” (“A Cidade em Festa”, em tradução livre), prevê que quatro das praças mais evocativas de Veneza sediarão quatro mercados que vão oferecer aos visitantes e cidadãos locais uma experiência mais envolvente durante as celebrações do Carnaval.

O novo projeto foi apresentado na presença dos conselheiros de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Simone Venturini, e de Promoção do Território, Paola Mar, juntamente com o presidente da Confcommercio Venezia, Roberto Panciera, e do diretor de operações do Vela Spa, Fabrizio D’Oria.

“O que torna o projeto inovador é que quatro categorias juntas decidiram colaborar com a Prefeitura para propor uma iniciativa que também seja interessante para os moradores”, afirmou Venturini.

Segundo o conselheiro, a “intenção é criar quatro mercados diferentes, onde produtos de alta qualidade sejam oferecidos em tantos pontos da cidade que, durante o Carnaval, ficam muito menos movimentados e não oferecem oportunidades de encontro entre moradores e visitantes”.

“Queremos atingir todos os gostos e diferentes faixas etárias, fortalecendo assim o conceito de qualidade. Não é um festival ou uma feira, mas uma iniciativa que visa o refinamento do produto”, concluiu.

Os chamados “Mercados do Carnaval de Veneza” ficarão disponíveis no Campo San Polo, maior campo e um dos espaços mais populares da cidade italiana, que será transformado no “Reino do Chocolate”, com mestres chocolateiros prontos para deliciar os visitantes com suas criações; e no Campo Santa Margherita, onde ganhará vida o “Canto da Cultura, dedicado aos livros infantis e histórias em quadrinhos.

Já o Campo San Maurizio representará o “Paraíso Gourmet”, no qual será oferecido licores e destilados artesanais, além de produtos gastronômicos típicos de diferentes regiões da Itália.

Por fim, o Campo Santa Maria Formosa receberá o “Mercado de Artesanato e Qualidade”.

Os mercados ficarão abertos de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h (horário local), e no sábado e domingo até as 22h. A programação também inclui atrações especiais, como uma pista de gelo no Campo San Polo e apresentações artísticas no palco do Campo Santa Maria Formosa, além de uma série de apresentações itinerantes que animarão a cidade.

Outro elemento diferenciado do projeto será o envolvimento de empresas locais, que participarão com vitrines temáticas para criar uma atmosfera ainda mais envolvente.

“O mercado amplo e temático será voltado para todos aqueles que desejam vivenciar um Carnaval acolhedor, diferente, curioso e estimulante”, concluiu o conselheiro para o Comércio e Atividades Produtivas, Sebastiano Costalonga. (ANSA).